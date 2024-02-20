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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» - единственный клуб в Испании, не проигравший в гостях в нынешнем сезоне

20 Февраля 2024 • 04:52 Комментировать

Как ни странно, несмотря на не очень удачные выступления в чемпионате Испании, действующий чемпион страны «Барселона» до сих пор не проиграла ни одного выездного матча в нынешнем сезоне - в рамках чемпионата, разумеется.

Баланс клуба Хави Эрнандеса - семь побед и пять ничьих. «Реал» и «Жирона», в турнирной таблице идущие впереди «Барселоны», по этому параметру отстают, напоминает официальный сайт каталонского гранда. В следующем туре Примеры «Барселоне» предстоит сыграть дома - это будет матч с не очень удобным соперником, «Хетафе». Команды сыграют между собой 24 февраля.


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Барселона
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