​«Барселона» - единственный клуб в Испании, не проигравший в гостях в нынешнем сезоне

Как ни странно, несмотря на не очень удачные выступления в чемпионате Испании, действующий чемпион страны «Барселона» до сих пор не проиграла ни одного выездного матча в нынешнем сезоне - в рамках чемпионата, разумеется.

Баланс клуба Хави Эрнандеса - семь побед и пять ничьих. «Реал» и «Жирона», в турнирной таблице идущие впереди «Барселоны», по этому параметру отстают, напоминает официальный сайт каталонского гранда. В следующем туре Примеры «Барселоне» предстоит сыграть дома - это будет матч с не очень удобным соперником, «Хетафе». Команды сыграют между собой 24 февраля.