«Жирона» снова оступилась, пропустив три гола от «Атлетика»

«Атлетик», пятый коллектив чемпионата Испании, в понедельник принимал «Жирону», недавнего лидера. На второй минуте Алеш Гарсия грубо ошибся на своей половине, Алекс Беренгер подхватил мяч и рванул к воротам, после чего поразил левый угол - 1:0. Иньяки Уильямс справа прорвался в штрафную и пробил в ближний угол - штанга. Иван Мартин блеснул техникой и прострелил слева во вратарскую, где Виктор Цыганков ногой переправил мяч в сетку - 1:1. Баски снова подкараулили ошибку соперника, Унаи Гомес сразу сыграл на Беренгера, который пробил руки вратаря. Тут же Уильямс после выноса мяча от ворот пробил от линии штрафной в левую стойку, отскок в сетку - 3:1. Со штрафного у гостей последовал навес, Янгель Эррера выиграл воздух, а Эрик Гарсия замкнул дальнюю штангу. На 90-й минуте гости дважды расстреливали ворота, но оборона соперника на высоте.

«Атлетик» в двух очках от топ-4, а соперник идет вторым после двух поражений подряд и в целом потерей баллов в трех играх.