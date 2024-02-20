«Жирона» снова оступилась, пропустив три гола от «Атлетика»

«Атлетик», пятый коллектив чемпионата Испании, в понедельник принимал «Жирону», недавнего лидера. На второй минуте Алеш Гарсия грубо ошибся на своей половине, Алекс Беренгер подхватил мяч и рванул к воротам, после чего поразил левый угол - 1:0. Иньяки Уильямс справа прорвался в штрафную и пробил в ближний угол - штанга. Иван Мартин блеснул техникой и прострелил слева во вратарскую, где Виктор Цыганков ногой переправил мяч в сетку - 1:1. Баски снова подкараулили ошибку соперника, Унаи Гомес сразу сыграл на Беренгера, который пробил руки вратаря. Тут же Уильямс после выноса мяча от ворот пробил от линии штрафной в левую стойку, отскок в сетку - 3:1. Со штрафного у гостей последовал навес, Янгель Эррера выиграл воздух, а Эрик Гарсия замкнул дальнюю штангу. На 90-й минуте гости дважды расстреливали ворота, но оборона соперника на высоте.
«Атлетик» в двух очках от топ-4, а соперник идет вторым после двух поражений подряд и в целом потерей баллов в трех играх.
|(1:0) Беренгер Алекс2'
|49'Цыганков Виктор (1:1)
|(2:1) Беренгер Алекс56'
|(3:1) Уильямс Иньяки60'
|75'Гарсия Эрик (3:2)
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