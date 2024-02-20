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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» снова оступилась, пропустив три гола от «Атлетика»

20 Февраля 2024 • 01:00 Комментировать
Атлетик Б
3:2
Жирона
окончен

«Атлетик», пятый коллектив чемпионата Испании, в понедельник принимал «Жирону», недавнего лидера. На второй минуте Алеш Гарсия грубо ошибся на своей половине, Алекс Беренгер подхватил мяч и рванул к воротам, после чего поразил левый угол - 1:0. Иньяки Уильямс справа прорвался в штрафную и пробил в ближний угол - штанга. Иван Мартин блеснул техникой и прострелил слева во вратарскую, где Виктор Цыганков ногой переправил мяч в сетку - 1:1. Баски снова подкараулили ошибку соперника, Унаи Гомес сразу сыграл на Беренгера, который пробил руки вратаря. Тут же Уильямс после выноса мяча от ворот пробил от линии штрафной в левую стойку, отскок в сетку - 3:1. Со штрафного у гостей последовал навес, Янгель Эррера выиграл воздух, а Эрик Гарсия замкнул дальнюю штангу. На 90-й минуте гости дважды расстреливали ворота, но оборона соперника на высоте.

«Атлетик» в двух очках от топ-4, а соперник идет вторым после двух поражений подряд и в целом потерей баллов в трех играх.

Протокол игры  
Атлетик Б3:2Жирона
(1:0) Беренгер Алекс2'  
  49'Цыганков Виктор (1:1)
(2:1) Беренгер Алекс56'  
(3:1) Уильямс Иньяки60'  
  75'Гарсия Эрик (3:2)
Унай СимонЛекуе Иньиго  25' 31' (Де Маркос Оскар ( 31') Вивиан ДаниэльЙерай Альварес 86' (Весга Микель ( 86') Юри БерчичеРуис ИньигоПрадос Беньят 86' (Паредес Айтор ( 86') Уильямс ИньякиГомес Унаи 74' (Уильямс Нико ( 74') Беренгер АлексГурусета Горка 74' (Сансет Ойян ( 74')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленГарсия РаульВильялибре АсьерМуньяин ИкерАрес МалкомГарсия Дани
Гассанига ПаулоМартинес Арнау 75' (Фернандес Валери ( 75') Гарсия ЭрикХуанпе ХуанГутьеррес МигельМартин Иван 75' (Порту Кристиан ( 75') Гарсия АлешЭррера Янгель 89' (Стуани Кристиан ( 89') Цыганков Виктор 89' (Солис Джон ( 89') Довбик АртёмСавио III
Запасные: Гарсия Борха IХуан Карлос Мартин  23'Яакобишвили АнталФуйдиас ТониАртеро РикардТорре Пабло
19 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Жирона

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