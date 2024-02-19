Мбаппе хочет зарегистрировать в качестве товарного знака своё празднование гола

Французский нападающий Килиан Мбаппе хочет зарегистрировать в качестве товарных знаков Европейского союза свою фамилию, а также фирменное празднование гола. Такой новостью делится AS. Отмечается, что французская звезда уже подала заявку на регистрацию – она подана в Ведомство интеллектуальной собственности Евросоюза. До этого Мбаппе уже регистрировал несколько своих цитат.

Напомним, что 19 февраля случился поворотный момент в истории перехода Мбаппе в мадридский «Реал». В «ПСЖ», по информации СМИ, подтвердили факт того, Килиан грядущим летом после окончания контракта с клубом перейдёт в «Реал».

​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале»