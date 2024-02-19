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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван самый посещаемый клуб Ла Лиги — это не «Барселона»

19 Февраля 2024 • 20:29 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Стало известно, какой клуб испанской Ла Лиги является самым посещаемым в текущем сезоне.

Если взять среднее количество зрителей, которые посещали игры нынешнего розыгрыша Ла Лиги, то абсолютным лидером по этому показателю является мадридский «Реал». Домашний стадион «сливочных» в среднем собирает на каждом матче 50 900 человек. На втором месте идет «Атлетико» (45 900), а замыкает тройку «Бетис» (38 600). Далее в рейтинге располагаются «Атлетик» (34 500), «Валенсия» (36 800), «Барселона» (34 200) и «Реал Сосьедад» (31 390).

После 25 туров на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании находится «Реал», набрав 62 очка.

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