Назван самый посещаемый клуб Ла Лиги — это не «Барселона»

Стало известно, какой клуб испанской Ла Лиги является самым посещаемым в текущем сезоне.

Если взять среднее количество зрителей, которые посещали игры нынешнего розыгрыша Ла Лиги, то абсолютным лидером по этому показателю является мадридский «Реал». Домашний стадион «сливочных» в среднем собирает на каждом матче 50 900 человек. На втором месте идет «Атлетико» (45 900), а замыкает тройку «Бетис» (38 600). Далее в рейтинге располагаются «Атлетик» (34 500), «Валенсия» (36 800), «Барселона» (34 200) и «Реал Сосьедад» (31 390).

После 25 туров на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании находится «Реал», набрав 62 очка.