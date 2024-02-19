Бенитес: «Можно продать идею атакующего футбола, но выигрывают те, у кого есть баланс»

Испанский наставник «Сельты» Рафаэль Бенитес поделился мнением о современных тактических подходах.

По мнению специалиста, сегодняшний футбол еще довольно сильно похож на прежний. Тренер утверждает, что команды, выигрывающие со счётом 4:3, редко побеждают в чемпионатах и кубках.

«В соцсетях или в СМИ можно продать идею атакующего футбола. Это здорово, но выигрывают все равно те, у кого есть баланс», - приводит слова Рафаэля The Athletic.

Бенитес также добавил, что сейчас команды должны хорошо атаковать и защищаться.

Добавим, что «Сельта» после 25 туров в чемпионате Испании располагается на 17-й позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 20 очков.