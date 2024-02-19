Деменко — о Мбаппе: Игрок такого уровня — это явное усиление для «Реала»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко поделился комментарием о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Как считает эксперт, после такого трансфера у «сливочных» могут возникнуть проблемы в организации игры.

«У Килиана много сильных качеств. Но очевидно, что роль нынешнего лидера нападения команды Винисиуса изменится. Хотя они вполне могут сыграться с Мбаппе, если будут действовать на разных флангах», — приводит слова Деменко Vprognoze.

При этом экс-игрок отметил, что Мбаппе точно усилит «Реал», и если в команде сложатся хорошие отношения, несмотря на размер зарплаты француза, то «сливочные» предстанут очень крепким коллективом.

Ранее появилась информация, что Мбаппе уже подписал трудовой договор с испанцами и летом присоединится к «Реалу» свободным агентом.