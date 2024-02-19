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Булыкин: «Мбаппе добавит «Реалу» мощи, скорости и голов»

19 Февраля 2024 • 19:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я думаю, что Мбаппе только добавит «Реалу» мощи, скорости и голов. Так что его переход станет исключительно плюсом для испанцев», – приводит слова Булыкина Vprognoze.

Ранее появилась информация, что Мбаппе покинет французский клуб предстоящим летом на правах свободного агента. Сообщалось, что нападающий уже подписал контракт с «Реалом».

В текущей кампании Мбаппе провел 31 матч во всех турнирах, забил 32 гола и оформил семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дмитрий Булыкин ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

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