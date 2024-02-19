​«Реал» начал подготовку к презентации Мбаппе

Трансферная сага с Килианом Мбаппе постепенно завершается. Очевидно, что летом звёздный француз станет футболистом «Реала». Как сообщает на своих страницах Marca, в мадридском клубе уже начали приготовления к торжественной презентации Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу». Мероприятие планируется на июль.

В «Реал» 25-летний Килиан Мбаппе перейдёт на правах свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ». В составе гранда французской Лиги 1 нападающий выступал с лета 2017 года.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Мбаппе провёл за «ПСЖ» 31 матч. В них нападающий записал на свой счёт 32 гола и семь результативных передач на партнёров.

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