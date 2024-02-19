​В «ПСЖ» признали переход Мбаппе в «Реал»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи на выходных в частных беседах в Дохе признал, что Килиан Мбаппе летом переходит в «Реал». Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о летнем трансфере. Ожидается, что звёздный французский нападающий подпишет с грандом испанской Ла Лиги долгосрочное трудовое соглашение.

Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» с лета 2017 года после перехода из «Монако». Теперь, очевидно, 25-летний француз попробует свои силы в «Реале», куда он перейдёт в статусе свободного агента.