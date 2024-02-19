Азар оценил уровень Беллингема

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар оценил уровень полузащитника Джуда Беллингема, который прошлым летом перебрался на «Сантьяго Бернабеу» за 103 миллиона евро из дортмундской «Боруссии».

«Джуд Беллингем? Вау, это невероятный игрок. У меня была возможность поговорить с ним, он приятный парень. Я наблюдал за Джудом в «Боруссии» Дортмунд, когда ему было 18-19 лет. Он уже тогда был особенным», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

Беллингем является лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 16 голами в активе. Футболист пропустит ближайшие пару недель из-за травмы.