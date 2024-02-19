Азар рассказал, есть ли у него конфликт с Кроосом

Экс-игрок мадридского «Реала» Эден Азар признался, есть ли у него конфликт с полузащитником «королевского клуба» Тони Кроосом. Напомним, ранее немец публично раскритиковал бельгийца, который не смог заиграть на «Сантьяго Бернабеу» после своего трансфера из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро.

«У меня напряжённые отношения с Кроосом. Вчера он заходил ко мне домой, чтобы забрать своего ребёнка. У меня нет никаких проблем. Люди могут думать так, как им хочется», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

Эден в октябре объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет. Прошлым летом игрок покинул мадридский «Реал» на правах свободного агента.