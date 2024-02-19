Азар ответил, действительно ли у него плохие отношения с Анчелотти

Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, действительно ли у него были натянутые отношения с главным тренером Карло Анчелотти. Бельгиец выступал под руководством итальянского специалиста с 2021 по 2023 год.

«У меня были плохие отношения с Анчелотти? Вовсе нет. Наоборот, я считаю Карло лучшим. Он мне нравится», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

Азар в конце прошлого сезона покинул «Реал» на правах свободного агента. До этого бельгиец почти не получал игрового времени под руководством Анчелотти, но выиграл при итальянце Лигу чемпионов.

В октябре Эден официально объявил о завершении футбольной карьеры.