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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар ответил, действительно ли у него плохие отношения с Анчелотти

19 Февраля 2024 • 14:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, действительно ли у него были натянутые отношения с главным тренером Карло Анчелотти. Бельгиец выступал под руководством итальянского специалиста с 2021 по 2023 год.

«У меня были плохие отношения с Анчелотти? Вовсе нет. Наоборот, я считаю Карло лучшим. Он мне нравится», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

Азар в конце прошлого сезона покинул «Реал» на правах свободного агента. До этого бельгиец почти не получал игрового времени под руководством Анчелотти, но выиграл при итальянце Лигу чемпионов.

В октябре Эден официально объявил о завершении футбольной карьеры.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар ещё теги

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