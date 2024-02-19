Азар назвал лучшего игрока в истории, это не Месси и не Роналду

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар назвал лучшего футболиста в истории.

«У людей могут быть разные мнения, но я думаю, что Месси лучше Роналду. Криштиану – отличный бомбардир, который приносит трофеи. Он будет забивать голы даже в 50 лет, но мне больше нравится стиль игры Месси. Лучший футболист всех времён? Думаю, это Зидан», – сказал 33-летний Азар в интервью The Obi One Podcast.

Напомним, Эден выступал под руководством Зинедина в мадридском «Реале», когда француз являлся главным тренером «королевского клуба». При Зидане бельгиец отыграл два сезона на «Сантьяго Бернабеу».