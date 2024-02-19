Мбаппе не подписал контракт с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе еще не поставил подпись под трудовым соглашением с мадридским «Реалом». Об этом рапортует Relevo.

Как стало известно источнику, стороны провели успешные переговоры и достигли устной договоренности, однако контракт до сих пор не подписан. Перед этим 25-летнему футболисту необходимо утрясти ряд вопросов.

Ранее появилась информация, что трудовой договор Килиана с «королевским» клубом будет рассчитан до лета 2029 года. Он присоединится к мадридскому гранду в конце сезона на правах свободного агента.

Мбаппе готов перейти только в один клуб