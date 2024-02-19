Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе готов перейти только в один клуб

19 Февраля 2024 • 13:48 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял финальное решение о будущем. Как информируют журналисты Relevo, 25-летний французский нападающий рассматривает только один клуб для продолжения карьеры. Этим клубом является мадридский «Реал».

Ранее в прессе появилась новость, что Мбаппе уже подписал контракт со «сливочными». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2029 года. К мадридскому гранду Килиан присоединится по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции нападающий провел 20 матчей. На счету Мбаппе 21 гол и четыре результативные передачи.

У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков ​«Барселона» выбрала нового тренера Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.02.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Жирона Жирона
1.97 3.60 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
15:54 · Италия. Серия А
Корнеев: «У «Барселоны» не хватит денег на Кварацхелию» 1
15:53 · Испания. Ла Лига
​«Реал» начал подготовку к презентации Мбаппе
15:43 · Германия. Бундеслига
«Барселона» провела переговоры по трансферу защитника «Баварии»
15:32 · Испания. Ла Лига
​В «ПСЖ» признали переход Мбаппе в «Реал»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Назначению де Дзерби в «Барселону» мешает одна проблема
15:10 · Англия. Премьер-лига
Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
15:04 · Испания. Ла Лига
Азар оценил уровень Беллингема
15:00 · Испания. Ла Лига
Азар рассказал, есть ли у него конфликт с Кроосом
14:48 · Англия. Премьер-лига
Азар: «Думаю, Зидан способен добиться успеха во главе сборной Англии»
14:45 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» оценили игру Захаряна
14:28 · Италия. Серия А
Червиченко: «Кварацхелия — это не Месси, но тоже невысокий, быстрый и техничный»
14:19 · Италия. Серия А
Дьяков рассказал, что думает о возможном переходе Хвичи в «Барселону»
14:15 · Испания. Ла Лига
Азар ответил, действительно ли у него плохие отношения с Анчелотти
14:03 · Испания. Ла Лига
Азар назвал лучшего игрока в истории, это не Месси и не Роналду 1
13:57 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не подписал контракт с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем