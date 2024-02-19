Мбаппе готов перейти только в один клуб

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял финальное решение о будущем. Как информируют журналисты Relevo, 25-летний французский нападающий рассматривает только один клуб для продолжения карьеры. Этим клубом является мадридский «Реал».

Ранее в прессе появилась новость, что Мбаппе уже подписал контракт со «сливочными». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2029 года. К мадридскому гранду Килиан присоединится по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции нападающий провел 20 матчей. На счету Мбаппе 21 гол и четыре результативные передачи.

У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой