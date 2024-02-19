Титов дал прогноз на матч «Атлетик» - «Жирона»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче чемпионата Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Жироной».

«Не жду очень результативного футбола. «Атлетик» понимает, что нельзя давать «Жироне» много простора. Каталонцы понимают, что на них будут сильно давить, надо укреплять оборону. Поставлю на ТМ (3,5)», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Бильбао в понедельник, 19 февраля. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. В преддверии поединка «Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Жирона» находится на второй позиции.