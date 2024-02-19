Опытные игроки удивлены выступлениями Ямаля

16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль смог произвести хорошее впечатление на своих партнёров по команде. По информации от Mundo Deportivo, ряд опытных футболистов «сине-гранатовых» находится в удивлении от того, насколько быстро Ямаль смог стать важным игроком для команды.

Источник сообщает, что прогрессом Ламина особенно впечатлены голкипер Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Илкай Гюндоган и нападающий Роберт Левандовски.

Ямаль в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ламин к своим годам также успел записать на свой актив два гола в составе сборной Испании.