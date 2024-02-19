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«Реал» урежет подписной бонус Мбаппе

19 Февраля 2024 • 12:29 Комментировать

Мадридскому «Реалу» удалось договориться с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе об уменьшении подписного бонуса. Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Как стало известно источнику, бонус в 130 миллионов евро, который стороны согласовали в 2022 году, будет урезан. Отмечается, что ежегодные затраты «сливочных» на 25-летнего француза не превысят 50 миллионов.

Заработная плата Килиана в «королевском» клубе составит от 15 до 20 миллионов евро. Срок трудового соглашения между сторонами будет рассчитан на пять лет. Мбаппе присоединится к «Реалу» летом в статусе свободного агента.

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