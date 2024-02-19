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Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере в «Реале»

19 Февраля 2024 • 11:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере на «Сантьяго Бернабеу» для предотвращения провала. Летом 2019 года бельгиец перебрался в «королевский клуб» за 115 миллионов евро из лондонского «Челси». Относительно недавно футболист объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет.

«Когда началась пандемия, я только вернулся из Далласа, где был на операции. Во время карантина я находился в полном одиночестве и сам занимался своей реабилитацией. Когда я вернулся на поле, моя лодыжка уже не была прежней. Возможно, если бы я мог что-то изменить, я бы позвонил руководству и попросил отправить профессионального физиотерапевта», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар

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