Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере в «Реале»

Бывший игрок мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере на «Сантьяго Бернабеу» для предотвращения провала. Летом 2019 года бельгиец перебрался в «королевский клуб» за 115 миллионов евро из лондонского «Челси». Относительно недавно футболист объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет.

«Когда началась пандемия, я только вернулся из Далласа, где был на операции. Во время карантина я находился в полном одиночестве и сам занимался своей реабилитацией. Когда я вернулся на поле, моя лодыжка уже не была прежней. Возможно, если бы я мог что-то изменить, я бы позвонил руководству и попросил отправить профессионального физиотерапевта», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.