Гиу: «Мы всегда хотим выиграть Ла Лигу, «Барселона» способна подвергнуть «Реал» давлению»

Нападающий каталонской «Барселоны» Марк Гиу оценил шансы своей команды выиграть чемпионат Испании в этом сезоне. Напомним, после 25 туров «сине-гранатовые» отстают в турнирной таблице от лидирующего «Реала» на 8 очков.

«Мы всегда хотим выиграть Ла Лигу, сейчас команда на этом сфокусирована. «Барселона» способна подвергнуть «Реал» давлению. Думаю, мы можем кое-чего достичь в конце сезона», – цитирует Гиу Barca Universal.

Гиу в этом розыгрыше чемпионата Испании провёл два поединка, где отметился одним забитым голом. В октябре футболист забил самый быстрый дебюный гол в истории «Барселоны», отметившись в ворота «Атлетика» Бильбао.