Мбаппе подписал контракт с «Реалом» - раскрыты детали

Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе заключил трудовое соглашение в мадридским «Реалом». Как информирует газета Marca, контракт 25-летнего форварда с «королевским» кубом рассчитан до лета 2029 года.

Официально о переходе Мбаппе в испанский гранд будет объявлено летом. До конца нынешнего сезона нападающий будет выступать за французский клуб «ПСЖ».

Трудовое соглашение Килиана с парижанами истекает в июне 2024 года. Трансферная стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Лиги 1 форвард провел 20 матчей. В активе Мбаппе 21 забитый мяч и четыре результативные передачи.

Стало известно, какая зарплата будет у Мбаппе в «Реале»