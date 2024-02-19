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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе подписал контракт с «Реалом» - раскрыты детали

19 Февраля 2024 • 10:31 Комментировать

Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе заключил трудовое соглашение в мадридским «Реалом». Как информирует газета Marca, контракт 25-летнего форварда с «королевским» кубом рассчитан до лета 2029 года.

Официально о переходе Мбаппе в испанский гранд будет объявлено летом. До конца нынешнего сезона нападающий будет выступать за французский клуб «ПСЖ».

Трудовое соглашение Килиана с парижанами истекает в июне 2024 года. Трансферная стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Лиги 1 форвард провел 20 матчей. В активе Мбаппе 21 забитый мяч и четыре результативные передачи.

Стало известно, какая зарплата будет у Мбаппе в «Реале»

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