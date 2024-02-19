Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, какая зарплата будет у Мбаппе в «Реале»

19 Февраля 2024 • 10:23 Комментировать

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе грядущим летом должен стать игроком мадридского «Реала». 25-летний игрок присоединится к «сливочным» на правах свободного агента.

Как стало известно журналистам Marca, Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом «королевского» клуба. Он будет получать от 15 до 20 миллионов евро плюс бонусные выплаты. При этом оклад Килиан в мадридском гранде будет расти с каждым сезоном, проведенным на «Сантьяго Бернабеу». Планируется, что стороны подпишут соглашение на пять лет.

За парижский гранд Килиан выступает с 2018 года. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой

Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 ​«Барселона» выбрала нового тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.02.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Жирона Жирона
1.97 3.60 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
10:23 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какая зарплата будет у Мбаппе в «Реале»
10:10 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «Реал» сделал предложение Мбаппе
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» будет рад купить Рафинью, но шпорам также интересен вингер из АПЛ
09:39 · Испания. Ла Лига
Семшов считает, что «Атлетик» обыграет «Жирону»
09:16 · Испания. Ла Лига
Кроос добился важного достижения в «Реале»
08:55 · Испания. Ла Лига
Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале
02:32 · Англия. Премьер-лига
Роберто Мартинес посоветовал «Барселоне» игрока сборной Бельгии слухи
01:43 · Испания. Ла Лига
​Назван первый кандидат на уход из «Барселоны»
01:29 · Испания. Ла Лига
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков слухи
00:58 · Испания. Ла Лига
«Бетис» с «Алавесом» так и не открыли счёт
00:07 · Италия. Серия А
«Барселона» связалась с агентом Кварацхелии 4 слухи
18 Февраля
23:49 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» считают, что переход Мбаппе в «Реал» поможет продлить контракт с Холанном
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ» слухи
22:34 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» провела тайм в меньшинстве против «Реал Сосьедада» и упустила ничью на 90-й минуте
22:10 · Испания. Ла Лига
Захарян в 27-й раз подряд ушёл с поля без забитых мячей
Все новости
Рекомендуем