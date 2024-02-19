Стало известно, какая зарплата будет у Мбаппе в «Реале»

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе грядущим летом должен стать игроком мадридского «Реала». 25-летний игрок присоединится к «сливочным» на правах свободного агента.

Как стало известно журналистам Marca, Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом «королевского» клуба. Он будет получать от 15 до 20 миллионов евро плюс бонусные выплаты. При этом оклад Килиан в мадридском гранде будет расти с каждым сезоном, проведенным на «Сантьяго Бернабеу». Планируется, что стороны подпишут соглашение на пять лет.

За парижский гранд Килиан выступает с 2018 года. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

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