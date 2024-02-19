Стало известно, когда «Реал» сделал предложение Мбаппе

Боссы мадридского «Реала» начали активную работу по переходу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в начале января. Об этом рапортует газета Marca.

«Сливочные» обратились к 25-летнему игроку в первых числах месяца. На вопрос о том, готов ли Мбаппе перебраться на «Сантьяго Бернабеу», от француза последовал утвердительный ответ.

Ранее в прессе сообщалось, что нападающий перейдет в «королевский» клуб по окончании нынешнего сезона, когда истечет срок действия соглашения с «ПСЖ».

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе провел 20 поединков за парижский коллектив. На счету форварда 21 забитый мяч и четыре голевые передачи.