Семшов считает, что «Атлетик» обыграет «Жирону»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Жироной».

По мнению эксперта, на домашнем поле команда из Бильбао сумеет обыграть «Жирону», находящуюся сейчас не в самой лучшей форме.

«Атлетик» неплох, целостно команда проводит этот чемпионат. Их конкурент достаточно именитый, мастеровитый, но в то же время «Атлетик» играет дома, есть братья Уильямсы, которые могут многое сотворить, и я думаю, что при поддержке болельщиков всё-таки смогут обыграть «Жирону», — приводит слова Семшова «Всепроспорт».

Матч «Атлетик» — «Жирона» состоится сегодня, 19 февраля. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отметим, что сейчас «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая пятый «Атлетик» на 10 очков.