Кроос добился важного достижения в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос принял участие в поединке 25-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (1:1). Эта встреча стала для опытного немецкого хавбека 450-й за «королевский» клуб.

Напомним, что Тони защищает цвета мадридского гранда с 2014 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата Кроос провел за «сливочных» 24 матча. Полузащитник записал себе в актив один забитый мяч и семь результативных передач.

По итогам 25 туров Ла Лиги «Реал» с 62 очками уверенно лидирует в турнирной таблице.