Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о восходящей звезде «сине-гранатовых» - 16-летнем форварде Ламине Ямале.

«Люди узнали о Ямале только несколько месяцев назад, я же знаю его уже шесть лет, когда он выступал за молодежную команду. Помню, как он отгрузил Мадриду хет-трик. Я был поражен, как именно он сделал это», - передает слова 36-летнего аргентинского футболиста Xavi Era в социальных сетях.

Ямаль – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он выступает с лета прошлого года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 34 поединках за каталонцев, в которых записал на свой счет пять голов и пять ассистов.