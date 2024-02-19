​Назван первый кандидат на уход из «Барселоны»

Одна из главных задач «Барселоны» на следующий сезон заключается в обеспечении себе места в Лиге чемпионов. Речь не только о спорте, но и о финансах – экономическое положение «сине-гранатовых» по-прежнему плохое.

Учитывая ситуацию, спортивный блок «Барсы» во главе с Деку работает над возможными исходящими трансферами. Согласно данным TodoFichajes, кандидатом номер один на уход из каталонского клуба является вингер Рафинья. Не оправдавший ожиданий бразилец может вернуться в Англию.

«Барселона» надеется продать Рафинью за 80 миллионов евро, но представители АПЛ, если верить источнику, не предложат за 27-летнего игрока больше 60 миллионов.