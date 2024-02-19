Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков

По данным источника, Ханс-Дитер Флик будет настаивать на продаже Илкая Гюндогана, если возглавит «Барселону».

Немецкий специалист, в настоящий момент не имеющий работы, считается основным кандидатом на пост в каталонском клубе, который освободится летом. Как сообщает El Nacional, одним из первых требований Флика к руководству «Барселоны» будет продажа Гюндогана. Наставник не хочет работать со своим соотечественником, поскольку не испытывает к нему доверия.

Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» летом прошлого года на правах свободного агента. Ранее немецкий хавбек выступал за «Манчестер Сити».