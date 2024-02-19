Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков слухи

19 Февраля 2024 • 01:29 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

По данным источника, Ханс-Дитер Флик будет настаивать на продаже Илкая Гюндогана, если возглавит «Барселону».

Немецкий специалист, в настоящий момент не имеющий работы, считается основным кандидатом на пост в каталонском клубе, который освободится летом. Как сообщает El Nacional, одним из первых требований Флика к руководству «Барселоны» будет продажа Гюндогана. Наставник не хочет работать со своим соотечественником, поскольку не испытывает к нему доверия.

Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» летом прошлого года на правах свободного агента. Ранее немецкий хавбек выступал за «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган Ханс-Дитер Флик трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Февраля
01:29
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков
00:07
«Барселона» связалась с агентом Кварацхелии 1
18 Февраля
14:31
Араухо рассказал, какие аспекты игры ему нужно улучшить
12:51
Араухо назвал своих главных кумиров
12:42
Араухо: «Я постоянно анализирую нападающих соперника»
12:18
Араухо: «Агент однажды сказал мне, что я перехожу в европейский топ-клуб, но я не знал, что это «Барселона»
11:57
Араухо: «Перейдя в «Барселону» я увидел в раздевалке звёзд, за которых играл в видеоиграх» 1
11:52
Араухо: «Барселона» страдает от экономических проблем, но к счастью, помогают молодые игроки» 1
11:30
Араухо: «Очень скучаю по Месси»
10:47
Араухо: «Готовлюсь к матчу с «Наполи» в обычном режиме»
10:24
Фрейша: «Сказал Лапорте, что Хави не должен был объявлять об уходе до конца сезона»
10:10
Президент «Барселоны» Лапорта ответил фанату, попросившего его подписать Мбаппе 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 ​«Барселона» выбрала нового тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гранада Гранада
Альмерия Альмерия
1
1
1.96 3.55 3.55
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
2
3.05 2.85 2.55
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Алавес Алавес
0
0
1.90 3.50 3.85
Видео
19.02.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Жирона Жирона
1.97 3.60 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
01:43 · Испания. Ла Лига
​Назван первый кандидат на уход из «Барселоны»
01:29 · Испания. Ла Лига
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков слухи
00:58 · Испания. Ла Лига
«Бетис» с «Алавесом» так и не открыли счёт
00:07 · Италия. Серия А
«Барселона» связалась с агентом Кварацхелии 2 слухи
18 Февраля
23:49 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» считают, что переход Мбаппе в «Реал» поможет продлить контракт с Холанном
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ» слухи
22:34 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» провела тайм в меньшинстве против «Реал Сосьедада» и упустила ничью на 90-й минуте
22:10 · Испания. Ла Лига
Захарян в 27-й раз подряд ушёл с поля без забитых мячей
21:01 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» выдала самую длительную безвыигрышную серию в истории Ла Лиги
20:48 · Испания. Ла Лига
​Новый трансферный рекорд в женском футболе - замбийка покинула «Реал» за 860 тысяч долларов
20:27 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» тратит на зарплаты больше всех в Европе 7
20:19 · Испания. Ла Лига
«Гранада» и «Альмерия» разошлись миром в битве главных аутсайдеров
19:30 · Испания. Ла Лига
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Мальоркой»
19:20 · Испания. Ла Лига
​«Реал» выиграл только один из 4 последних матчей против «Райо Вальекано»
19:15 · Испания. Ла Лига
​Два игрока «Реала» заработали дисквалификацию
Все новости
Рекомендуем