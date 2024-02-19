«Бетис» с «Алавесом» так и не открыли счёт

В 25-м туре Ла Лиги «Бетис» играл против «Алавеса», ещё одного середняка. В более-менее равной борьбе первый момент был создан на 48-й минуте, когда вратарь справился с хорошим ударом Хуана Миранды. В контратаке Седрик Бакамбу неудачно сыграл в завершении - промах.

Закономерные нули в итоге, «Бетис» занимает седьмое место в таблице, соперник - 12-й.