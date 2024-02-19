«Бетис» с «Алавесом» так и не открыли счёт

В 25-м туре Ла Лиги «Бетис» играл против «Алавеса», ещё одного середняка. В более-менее равной борьбе первый момент был создан на 48-й минуте, когда вратарь справился с хорошим ударом Хуана Миранды. В контратаке Седрик Бакамбу неудачно сыграл в завершении - промах.
Закономерные нули в итоге, «Бетис» занимает седьмое место в таблице, соперник - 12-й.
Протокол игры
Силва Руи•Бельерин Эктор•Песселья Херман• 79'Папастатопулос Сократис• 71'Миранда Хуан• 82'Джонни•Рока Марк 45'66' (Бакамбу Седрик (66') •Форнальс Пабло•Фекир Набиль•Эззалзули Абде 31'75' (Родри Родриго (75') •Авила Эсекьель75' (Виллиан Жозе (75')
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Абкар Абделькабир• 72'Марин Рафа• 37'Дуарте Рубен•Гевара Андер•Бланко Антонио•Сола Алекс89' (Кике Гарсия (89') •Гуриди Хон81' (Бенавидес Карлос (81') •Риоха Луис67' (Висенте Карлос (67') •Омородион Сэмюэль89' (Хави Лопеc (89')
18 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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