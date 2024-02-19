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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» с «Алавесом» так и не открыли счёт

19 Февраля 2024 • 00:58 Комментировать
Бетис
0:0
Алавес
окончен

В 25-м туре Ла Лиги «Бетис» играл против «Алавеса», ещё одного середняка. В более-менее равной борьбе первый момент был создан на 48-й минуте, когда вратарь справился с хорошим ударом Хуана Миранды. В контратаке Седрик Бакамбу неудачно сыграл в завершении - промах.

Закономерные нули в итоге, «Бетис» занимает седьмое место в таблице, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Бетис0:0Алавес
Силва РуиБельерин ЭкторПесселья Херман  79'Папастатопулос Сократис  71'Миранда Хуан  82'ДжонниРока Марк  45' 66' (Бакамбу Седрик ( 66') Форнальс ПаблоФекир НабильЭззалзули Абде  31' 75' (Родри Родриго ( 75') Авила Эсекьель 75' (Виллиан Жозе ( 75')
Запасные: Риад ЧадиАлтимира СерхиСабали ЮссуфРуибаль АйторДиао АссанеВьейтес ФрансискоБраво Клаудио
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар Абделькабир  72'Марин Рафа  37'Дуарте РубенГевара АндерБланко АнтониоСола Алекс 89' (Кике Гарсия ( 89') Гуриди Хон 81' (Бенавидес Карлос ( 81') Риоха Луис 67' (Висенте Карлос ( 67') Омородион Сэмюэль 89' (Хави Лопеc ( 89')
Запасные: Реббах АбдеррахманХаджи ЯнисТеналья НауэльАлькаин ЧеберОвоно ХесусСимеоне ДжулианоПаничелли Хоакин
18 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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