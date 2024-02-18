«Мальорка» провела тайм в меньшинстве против «Реал Сосьедада» и упустила ничью на 90-й минуте

Нечасто побеждающие «Мальорка» и «Реал Сосьедад» провели матч 25-го тура Ла Лиги. Островитяне по глупости заведенного Антонио Раильо остались вдесятером на 45-й минуте и сыграли на удержание счета. Но сначала в одной из первых атак Антонио Санчес результативно стрельнул из-за штрафной. Мартин Субименди здорово ответил, но здесь выручил вратарь. Под конец первого тайма гости отыгрались стараниями Такефусы Кубо. Удивительно, но вторая половина поединка прошла без моментов, и лишь на третьей добавленной минуте баски вырвали победу после удара головой в упор от Микеля Мерино - 1:2.

Арсен Захарян провел на поле 64 минуты и был заменен. Его команда идет на шестом месте, соперник - пятый с конца.