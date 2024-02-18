«Мальорка» провела тайм в меньшинстве против «Реал Сосьедада» и упустила ничью на 90-й минуте

Нечасто побеждающие «Мальорка» и «Реал Сосьедад» провели матч 25-го тура Ла Лиги. Островитяне по глупости заведенного Антонио Раильо остались вдесятером на 45-й минуте и сыграли на удержание счета. Но сначала в одной из первых атак Антонио Санчес результативно стрельнул из-за штрафной. Мартин Субименди здорово ответил, но здесь выручил вратарь. Под конец первого тайма гости отыгрались стараниями Такефусы Кубо. Удивительно, но вторая половина поединка прошла без моментов, и лишь на третьей добавленной минуте баски вырвали победу после удара головой в упор от Микеля Мерино - 1:2.
Арсен Захарян провел на поле 64 минуты и был заменен. Его команда идет на шестом месте, соперник - пятый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Санчес Антонио4'
|38'Кубо Такефуса (1:1)
|90'Мерино Микель (1:2)
Райкович Предраг• 45'Вальент Мартин•Раильо Антонио 45'• 45'Настасич Матия• 82'Гонсалес Джованни•Коста Хауме80' (Лато Тони (80') •Санчес Антонио 31'64' (Ману Морланес (64') •Саму Кошта• 90'Родригес Даниэль I80' (Дардер Серхи (80') • 90'Ларин Кайл64' (Пратс Абдон (64') •Мурики Ведат
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор 61'65' (Барренечеа Андер (65') •Ле Норман Робен• 41'Галан Хави•Браис Мендес73' (Туррьентес Беньят (73') • 90'Субименди Мартин•Мерино Микель• 90'Кубо Такефуса•Умар Садик65' (Андре Силва (65') •Захарян Арсен65' (Пачеко Хон (65') 78'
18 февраля. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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