Захарян в 27-й раз подряд ушёл с поля без забитых мячей

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян снова не смог отличиться за испанский клуб.

В эти минуты «Реал Сосьедад» встречается на выезде с «Мальоркой» в рамках 25-го тура Ла Лиги. 20-летний Захарян появился в стартовом составе своей команды и провел на поле 65 минут. Вместо него на замену вышел Андер Барренечеа.

Для Захаряна игра против «Мальорки» стала уже 27-й в футболке «Реал Сосьедада». За все предыдущие встречи россиянин смог записать в свой актив только одну результативную передачу, не отметившись голами.

На данный момент «Мальорка» и «Реал Сосьедад» играют вничью – 1:1.