«Альмерия» выдала самую длительную безвыигрышную серию в истории Ла Лиги

«Альмерия» установила единоличный антирекорд Ла Лиги всех времён, в очередной раз не сумев одержать победу.

Главный аутсайдер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании был близок к долгожданному триумфу, но не сумел удержать победный счёт, пропустив на 75-й минуте поединка против «Гранады». Встреча завершилась со счётом 1:1. Как сообщает Opta, безвыигрышная серия «Альмерии» достигла 28 матчей – антирекорд Ла Лиги всех времён.

После 25 туров «Альмерия» занимает последнюю строчку в турнирной таблице с 8 набранными очками. Отставание от «безопасной» 17-й позиции, на которой располагается «Сельта», составляет внушительные 12 очков.