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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Новый трансферный рекорд в женском футболе - замбийка покинула «Реал» за 860 тысяч долларов

18 Февраля 2024 • 20:48 Комментировать

Громкий рекорд в женском футболе - футболистка из Замбии по имени Рэйчел Кундананьи покинула женский мадридский «Реал» и будет выступать в Северной Америке, в составе «Бэй ФК» из Сан-Франциско.

Американский клуб заплатил за футболистку 860 тысяч американских долларов - и это, как ни странно, самый дорогой трансфер в истории женского футбола, уточняет испанское издание Marca.

Предыдущий трансферный рекорд составлял 450 тысяч евро - именно столько женский «Челси» заплатил за колумбийскую нападающую Майру Рамирес из «Леванте», перешедшую в лондонский клуб месяцем ранее. 

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Женский Футбол Рэйчел Кундананьи Майра Рамирес ещё теги
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