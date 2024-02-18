​Новый трансферный рекорд в женском футболе - замбийка покинула «Реал» за 860 тысяч долларов

Громкий рекорд в женском футболе - футболистка из Замбии по имени Рэйчел Кундананьи покинула женский мадридский «Реал» и будет выступать в Северной Америке, в составе «Бэй ФК» из Сан-Франциско.

Американский клуб заплатил за футболистку 860 тысяч американских долларов - и это, как ни странно, самый дорогой трансфер в истории женского футбола, уточняет испанское издание Marca.

Предыдущий трансферный рекорд составлял 450 тысяч евро - именно столько женский «Челси» заплатил за колумбийскую нападающую Майру Рамирес из «Леванте», перешедшую в лондонский клуб месяцем ранее.