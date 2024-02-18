«Гранада» и «Альмерия» разошлись миром в битве главных аутсайдеров

Главные аутсайдеры чемпионата Испании, «Гранада» и «Альмерия», пересеклись в 25-м туре. Начало получилось резвым, Мюрто Узуни едва не забил, но удар в последний момент блокировали. Контратака «Альмерии», и Марк Пубиль открыл счет. Лишь на 75-й минуте хозяева отыгрались, это Узуни здорово стрельнул издали - 1:1. Камиль Пёнтковски головой едва не послал мяч в сетку - парировано. Пубиль сфолил в своей штрафной - пенальти, но все же арбитр в итоге изменил решение. Алехандро Посо вскоре упал у чужих ворот - и здесь нет 11-метрового, карточка за симуляцию в спорном эпизоде.

Ничья 1:1 пошла на пользу конкурентам, «Гранада» - 19-я с отставанием в шесть очков от спасения, соперник - в 12.