«Гранада» и «Альмерия» разошлись миром в битве главных аутсайдеров

Главные аутсайдеры чемпионата Испании, «Гранада» и «Альмерия», пересеклись в 25-м туре. Начало получилось резвым, Мюрто Узуни едва не забил, но удар в последний момент блокировали. Контратака «Альмерии», и Марк Пубиль открыл счет. Лишь на 75-й минуте хозяева отыгрались, это Узуни здорово стрельнул издали - 1:1. Камиль Пёнтковски головой едва не послал мяч в сетку - парировано. Пубиль сфолил в своей штрафной - пенальти, но все же арбитр в итоге изменил решение. Алехандро Посо вскоре упал у чужих ворот - и здесь нет 11-метрового, карточка за симуляцию в спорном эпизоде.
Ничья 1:1 пошла на пользу конкурентам, «Гранада» - 19-я с отставанием в шесть очков от спасения, соперник - в 12.
Протокол игры
|9'Пубиль Марк (0:1)
|(1:1) Узуни Мюрто75'
Баталья Аугусто•Санчес Рикард•Рубио Мигель•Пёнтковски Камиль•Нева Карлос•Руис Серхио•Онгла Мартин65' (Гумбау Херард (65') • 68'Вильяр Гонсало 4'33' (Мауасса Фет (33'•Пуэртас Антонио90') •Пельистри Факундо90' (Юзвяк Камиль (90') •Узуни Мюрто•Мелендо Оскар46' (Бое Лукас (46')
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Гонсалес Эдгар•Радованович Александар•Ланга Бруну•Баба Иддрису84' (Лопи Дион (84') •Робертоне Лукас• 77'Аррибас Серхио65' (Мелеро Гонсало (65') •Виера Хонатан65' (Посо Алехандро (65') • 90'Эмбарба Адриан•Лосано Энтони74' (Марко Милованович I (74')
18 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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