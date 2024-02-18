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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Мальоркой»

18 Февраля 2024 • 19:30 Комментировать
Мальорка
1:0
Реал Сосьедад
1 3.40 X 2.85 2 2.55
1-й тайм

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в стартовый состав своей команды на предстоящий матч против «Мальорки».

С первых минут главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль решил выпустить на поле следующих футболистов: Ремиро (вр), Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Захарян, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Садик, Кубо.

Для 20-летнего Захаряна этот матч станет 27-м в футболке «Реал Сосьедада». В предыдущих встречах хавбек записал на свой счет одну голевую передачу.

Игра 25-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Реал Сосьедадом» пройдет сегодня, 18 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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МАЛЬОРКА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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