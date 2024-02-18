Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Мальоркой»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в стартовый состав своей команды на предстоящий матч против «Мальорки».

С первых минут главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль решил выпустить на поле следующих футболистов: Ремиро (вр), Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Захарян, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Садик, Кубо.

Для 20-летнего Захаряна этот матч станет 27-м в футболке «Реал Сосьедада». В предыдущих встречах хавбек записал на свой счет одну голевую передачу.

Игра 25-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Реал Сосьедадом» пройдет сегодня, 18 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 по мск.