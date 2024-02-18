​Аспас забил 200 голов за «Сельту»

Нападающий Яго Аспас в субботу вечером расписался в воротах «Барселоны», однако «Сельта» потерпела домашнее поражение в календарном матче чемпионата Испании со счётом 1:2.

Аспасу покорилась отметка в 200 голов за «Сельту». Яго является лучшим бомбардиром в истории своего родного клуба.

На текущий момент «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, то есть находится рядом с зоной вылета. Следующий матч команда из Виго проведёт в воскресенье, 25 февраля, – против «Кадиса» на поле соперника.