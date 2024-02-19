Ради «Реала» Мбаппе потеряет в зарплате, сколько звезда будет зарабатывать в Мадирде

Сага с переходом Килиана Мбаппе в «Реал» началась ещё в прошлом году. Чемпион мира уже давно грезит своей детской мечтой – сыграть в стане «сливочных». Похоже, что летом 2024 года она сбудется. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что мечта дороже денег и она обязательно должна исполниться.

Второй в мире

Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» 1 июля 2018 года – за две недели до того как выиграл чемпионат мира в России. Тот переход из «Монако» в стан главной французской команды последних лет обошёлся боссам «ПСЖ» в 180 млн евро. Это второй результат за всю историю (возглавляет список самых дорогих трансферов переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро). Очевидно, что от Мбаппе, Неймара и присоединившегося к ним чуть позже Месси шейхи ждали трофеев. Однако взять получилось только всё, что внутри Франции. Ни одного мирового или европейского трофея самые звёздные игроки современности вместе не завоевали.

«ПСЖ» работает в убыток

В августе 2023 года Неймар был продан в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро. Убыток «ПСЖ» составил 132 млн евро. Текущая трансферная стоимость Мбаппе составляет 180 млн евро. Если бы он был продан за эту сумму, то парижский клуб отбил бы свои вложения в игрока, сделанные шесть лет назад. Однако Килиан уходит в «Реал» в статусе свободного агента. Президент «Реала» Флорентино Перес уже объявил, правда, в кулуарах, о том, что француз присоединится к команде летом. Ждём официальную новость.

Самый богатый в мире футболист

Килиан Мбаппе по итогам 2022 года стал самым богатым футболистом в мире. На тот момент он стал первым, кому удалось обойти Месси и Криштиану Роналду. Авторитетный журнал Forbes оценил доходы француза в 120 млн евро. Из них 102 млн долларов – заработная плата, 18 млн евро – контракты со спонсорами. Для сравнения, в 2019-м Мбаппе заработал 28 млн евро за год. Прогресс в росте заработной платы очевиден.

Шейхи могли спасти шейхов

Однако и 120 млн евро не предел. Летом прошлого года шейхи из Саудовской Аравии не считали денег. Вряд ли будут считать и этим летом. Но в 2023 году «Аль-Хиляль» после неудачной попытки заполучить Лионеля Месси вложил все усилия в то, чтобы переманить в свои ряды Килиана Мбаппе. За переход 25-летнего форварды боссы «Аль-Хиляля» предлагали «ПСЖ» 300 млн евро клубу и 700 млн евро заработной платы за один год самому игроку. Предложение было выгодно всем. Парижский клуб мог бы заработать (и он согласился продать игрока), Мбаппе – спокойно уйти из стана парижан и оказаться через год в «Реале», а Саудовская Аравия поставила бы ряд рекордов и смогла бы переманить к себе всех звёзд футбола. Мбаппе выбрал футбол, заявив, что деньги для него не главное. За год он мог бы растерять форму и не подойти должным образом к переходу в «Реал».

На понижение ради мечты

Ради перехода в мадридский «Реал» Килиан Мбаппе согласился на понижение заработной платы. Изначально француз просил у боссов «сливочных» 50 млн евро в год. Но самый высокооплачиваемый футболист «Реала» Тони Кроос получает 24,3 млн евро за сезон. Руководство мадридского клуба против разрыва в заработной плате футболистов более чем в 2 раза.

Отметим, что «ПСЖ» ради удержания готов был поднять заработную плату Мбаппе до 100 млн евро в год после уплаты налогов. Согласно различным источникам, Килиан в «Реале» будет получать в 3 раза меньше (26 млн евро в год), но получит «подписной бонус» в размере 130 млн евро. Есть и другая особенность – имиджевые права. В «Реале» они разделены 50 на 50 между игроком и клубам. Перес готов предоставить Мбаппе 65% от имиджевых доходов. Мама игрока настаивает на 100%, но это вряд ли возможно.

Мечта остаётся мечтой. Особенно если она из детства. Мбаппе мог заработать за текущий сезон 700 млн евро в Саудовской Аравии. Может остаться в «ПСЖ», получить бонус за лояльность (примерно 80 млн евро) и получать «чистыми» 100 млн евро в год. Но 25-летний футболист держит слово. Деньги для него не важны. Он хочет играть за «Реал» и, уверен, сделает это - всего лишь за 26 млн евро в год и 130 млн бонуса.

Трансферная стоимость Килиана Мбаппе в период его карьеры

Год Клуб Трансферная стоимость, млн евро 2016 «Монако» 4 2017 «ПСЖ» 90 2019 «ПСЖ» 200 2021 «ПСЖ» 160 2023 «ПСЖ» 180

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