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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» продвинулся в переговорах с защитником

18 Февраля 2024 • 17:57 Комментировать

Переговорный процесс между «Атлетико» и защитником Марио Эрмосо о продлении контракта проходит хорошо – стороны продвинулись к достижению соглашения. Как сообщает Football Espana, ссылаясь на журналиста Рубена Уриа, новый трудовой договор может быть согласован в ближайшие несколько недель.

Действующий контракт Эрмосо с «Атлетико» рассчитан до лета. За «матрасников» защитник выступает с сезона 2019/2020. С тех пор футболист провёл 160 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

Марио Эрмосо 28 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марио Эрмосо
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