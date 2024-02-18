​Мората неожиданно вернулся в строй

Неделю назад нападающий Альваро Мората получил травму колена в игре против «Севильи». Ожидалось, что на восстановление футболисту понадобится от двух до трёх недель. Впрочем, в воскресенье Мората уже тренировался в общей группе, о чём рассказывает Mundo Deportivo. Судя по всему, форвард сможет сыграть в ближайшем матче против «Интера» в Лиге чемпионов.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Атлетико» пройдёт в Италии во вторник, 20 февраля.

Напомним, что в субботу без Альваро Мораты «Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» в чемпионате Испании со счётом 5:0.