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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мората неожиданно вернулся в строй

18 Февраля 2024 • 17:52 Комментировать
Интер Милан
...
Атлетико М
1 1.77 X 3.55 2 4.80
20.02 23:00

Неделю назад нападающий Альваро Мората получил травму колена в игре против «Севильи». Ожидалось, что на восстановление футболисту понадобится от двух до трёх недель. Впрочем, в воскресенье Мората уже тренировался в общей группе, о чём рассказывает Mundo Deportivo. Судя по всему, форвард сможет сыграть в ближайшем матче против «Интера» в Лиге чемпионов.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Атлетико» пройдёт в Италии во вторник, 20 февраля.

Напомним, что в субботу без Альваро Мораты «Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» в чемпионате Испании со счётом 5:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората

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ИНТЕР МИЛАН АТЛЕТИКО М
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