​Левандовски послал важный сигнал игрокам «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски послал важный сигнал своим одноклубникам. Поляк призывает команду стабильно действовать на протяжении всех 90 минут игры.

«Во втором тайме [матча с «Сельтой»] мы играли не очень хорошо. Мы мало что сделали в атаке. Если ты хочешь выиграть со счётом 2:0 или 3:0, нельзя играть только 45 минут игры», - сказал Левандовски DAZN.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Сельту» на выезде со счётом 2:1. Роберт Левандовски забил оба гола команды.

Следующий матч «Барселона» проведёт 21 января – против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.