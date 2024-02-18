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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски послал важный сигнал игрокам «Барселоны»

18 Февраля 2024 • 16:44 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски послал важный сигнал своим одноклубникам. Поляк призывает команду стабильно действовать на протяжении всех 90 минут игры.

«Во втором тайме [матча с «Сельтой»] мы играли не очень хорошо. Мы мало что сделали в атаке. Если ты хочешь выиграть со счётом 2:0 или 3:0, нельзя играть только 45 минут игры», - сказал Левандовски DAZN.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Сельту» на выезде со счётом 2:1. Роберт Левандовски забил оба гола команды.

Следующий матч «Барселона» проведёт 21 января – против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
18 Февраля 2024 в 16:48
А лично между собой они не общаются?
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