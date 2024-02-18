Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны»

18 Февраля 2024 • 16:28 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, как вместо каталонского клуба он мог оказаться в мадридском «Реале».

Напомним, Суарес перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля» за 81,72 миллиона евро.

«Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» перед чемпионатом мира в 2014 году. Всё шло как надо, мадридцы думали продать Бензема в «Арсенал». Всё уже было сделано. Но когда начался чемпионат мира, «Барселона» включилась в гонку, и, очевидно, я предпочёл её. А из-за ситуации с укусом Кьеллини интерес «Реала» ко мне снизился», — цитирует Суареса La Mesa.

Суарес выступал за «сине-гранатовых» в период с 2014 по 2020 год. В футболке «Барселоны» уругвайский футболист провёл в общей сложности 283 матча, забил 195 голов и отдал 113 результативных передач. Сейчас 37-летний нападающий выступает за клуб «Интер Майами».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Луис Суарес Интер Майами ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Февраля
14:31
Араухо рассказал, какие аспекты игры ему нужно улучшить
12:51
Араухо назвал своих главных кумиров
12:42
Араухо: «Я постоянно анализирую нападающих соперника»
12:18
Араухо: «Агент однажды сказал мне, что я перехожу в европейский топ-клуб, но я не знал, что это «Барселона»
11:57
Араухо: «Перейдя в «Барселону» я увидел в раздевалке звёзд, за которых играл в видеоиграх» 1
11:52
Араухо: «Барселона» страдает от экономических проблем, но к счастью, помогают молодые игроки» 1
11:30
Араухо: «Очень скучаю по Месси»
10:47
Араухо: «Готовлюсь к матчу с «Наполи» в обычном режиме»
10:24
Фрейша: «Сказал Лапорте, что Хави не должен был объявлять об уходе до конца сезона»
10:10
Президент «Барселоны» Лапорта ответил фанату, попросившего его подписать Мбаппе 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
84 мин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
1
4.70 3.80 1.68
Видео
18.02.24 в 18:15
Гранада Гранада
Альмерия Альмерия
1.96 3.55 3.55
Видео
18.02.24 в 20:30
Мальорка Мальорка
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.05 2.85 2.55
Видео
18.02.24 в 23:00
Бетис Бетис
Алавес Алавес
1.90 3.50 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
17:21 · Испания. Ла Лига
​Модрич недоволен – «Реал» не выполнил обещания
16:44 · Испания. Ла Лига
​Левандовски послал важный сигнал игрокам «Барселоны» 1
16:28 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны»
15:47 · Испания. Ла Лига
​«Мы были бы лидерами»: Хави сделал странное заявление 2
15:30 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 3
14:45 · Испания. Ла Лига
Модрич – в основе: «Реал» назвал состав на мадридское дерби
14:31 · Испания. Ла Лига
Араухо рассказал, какие аспекты игры ему нужно улучшить
14:18 · Испания. Ла Лига
Генич сделал прогноз на матч «Райо Вальекано» - «Реал»
14:10 · Испания. Ла Лига
Модрич решил покинуть «Реал» - названа причина
14:02 · Испания. Ла Лига
Титов предложил прогноз на матч «Райо Вальекано» - «Реал»
13:45 · Испания. Ла Лига
Стогниенко посмеялся над трансфером Мбаппе в «Реал» 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ближе всех к «Барселоне»
13:09 · Испания. Ла Лига
Левандовски побил достижение Анри в «Барселоне»
12:51 · Испания. Ла Лига
Араухо назвал своих главных кумиров
12:42 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Я постоянно анализирую нападающих соперника»
Все новости
Рекомендуем