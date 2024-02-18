Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, как вместо каталонского клуба он мог оказаться в мадридском «Реале».

Напомним, Суарес перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля» за 81,72 миллиона евро.

«Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» перед чемпионатом мира в 2014 году. Всё шло как надо, мадридцы думали продать Бензема в «Арсенал». Всё уже было сделано. Но когда начался чемпионат мира, «Барселона» включилась в гонку, и, очевидно, я предпочёл её. А из-за ситуации с укусом Кьеллини интерес «Реала» ко мне снизился», — цитирует Суареса La Mesa.

Суарес выступал за «сине-гранатовых» в период с 2014 по 2020 год. В футболке «Барселоны» уругвайский футболист провёл в общей сложности 283 матча, забил 195 голов и отдал 113 результативных передач. Сейчас 37-летний нападающий выступает за клуб «Интер Майами».