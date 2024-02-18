​«Мы были бы лидерами»: Хави сделал странное заявление

Главный тренер «Барселоны» Хави сделал заявление, которое фанаты сочли весьма странным. Специалист сообщил, что если бы каталонцы были лучше в реализации моментов, то сейчас шли бы на первом месте.

«Мне передали статистику, в которой говорится, что согласно данным, мы были бы лидерами, если бы лучше реализовывали созданные шансы», - сказал Хави журналистам.

Вероятно, Хави имел в виду так называемую «справедливую таблицу», представленную недавно. В ней очки посчитаны на основе показателя xG. Впрочем, тренеры редко говорят о подобного рода таблицах.

В субботу «Барселона» обыграла на выезде «Сельту» со счётом 2:1.

«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»

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