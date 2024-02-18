​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале»

Всё идёт к тому, что ближайшим летом Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала». Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Mundo Deportivo, звёздный француз не станет выражать желание взять себе номер 7, под которым он играет в «ПСЖ». Взять легендарную «семёрку» Килиан может только в случае ухода Винисиуса или при желании бразильца сменить номер.

Скорее всего, Мбаппе возьмёт в «Реале» номер 10. Он наверняка освободится летом, поскольку Лука Модрич вряд ли станет продлевать контракт с мадридским грандом.

Стоит сказать, что в настоящий момент Мбаппе выступает под «десяткой» в национальной сборной Франции.

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