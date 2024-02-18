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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо рассказал, какие аспекты игры ему нужно улучшить

18 Февраля 2024 • 14:31 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, какие аспекты игры ему предстоит улучшить в будущем.

«Мне нужно улучшить свою концентрацию. Ты можешь хорошо играть весь матч, а затем потерять концентрацию на 89-й минуте и всё испортить. Я бы не сказал, что у меня с этим серьёзные проблемы, но очень сложно поддерживать концентрацию на протяжение всех 90 минут», – цитирует Араухо Barca Universal.

Напомним, Рональд выступает за «Барселону» с лета 2018 года, когда перешёл из уругвайского «Бостон Ривер». В этом розыгрыше чемпионата Испании центральный защитник имеет на счету один забитый гол.

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Евро-Футбол.Ру,
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