Генич сделал прогноз на матч «Райо Вальекано» - «Реал»

В рамках 25-го тура чемпионата Испании состоится матч между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Своим мнением по этой встрече поделился комментатор Константин Генич.

«Хорошие шансы у «Реала» минимум 2 мяча в ворота «Райо» забить. Если у «Реала» есть проблемы в обороне, то в атаке все более-менее гладко, все понятно. 2 мяча «Реал» забить должен», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Поединок состоится на домашнем стадионе «Райо Вальекано» в воскресенье, 18 февраля. Начало встречи – в 16:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.