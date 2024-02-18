Модрич решил покинуть «Реал» - названа причина

Полузащитника Луку Модрича не устраивает его нынешнее положение в мадридском «Реале». По информации журналистов Relevo, хавбек недоволен тем, что получает мало игровой практики в этом сезоне. Опытный хорват все чаще остается в запасе, проигрывая конкуренцию более молодым Беллингему, Тчуамени и Камавинга.

В связи с этим 38-летний хорват не хочет продлевать договор с «королевским» клуб на следующий сезон. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги Модрич провел 19 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.

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