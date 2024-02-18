Титов предложил прогноз на матч «Райо Вальекано» - «Реал»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиям от поединка 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом».

«Проблемы с защитой у Анчелотти никуда не делись. Но атака должна все решить. Думаю, Родриго и Винисиус на скорости растерзают защиту «Райо». Поставлю на гол Винисиуса и победу «Реала», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Райо Вальекано» - «Реал» состоится сегодня, 18 февраля. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры можно будет за Liveresult.ru.