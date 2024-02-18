Стогниенко посмеялся над трансфером Мбаппе в «Реал»

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал новость о переходе нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Уведомил клуб, что уходит летом. Раз уже в 20-й совершенно точно уходит. Но теперь абсолютно точно уходит. Примерно раз в пятый абсолютно точно уходит. Скорее всего, уйдет. А может, и нет», - говорится в публикации Стогниенко в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Мбаппе перейдет в «королевский» клуб на правах свободного агента грядущим летом. 25-летний нападающий подпишет со «сливочными» долгосрочный трудовой договор.