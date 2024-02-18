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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски побил достижение Анри в «Барселоне»

18 Февраля 2024 • 13:09 Комментировать

Накануне состоялся поединок чемпионата Испании между «Сельтой» и каталонской «Барселоной». Подопечные Хави Эрнандеса отпраздновали гостевую победу со счетом 2:1.

Два гола в составе «сине-гранатовых» забил польский нападающий Роберт Левандовски. На счету форварда стало 50 мячей за каталонскую команду. По этому показателю Роберт обогнал легендарного француза Тьерри Анри, отметившегося 49 голами в футболке «Барселоны».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 35-летний нападающий сыграл 23 поединка. Левандовски отметился 12 забитыми мячами (три – с пенальти) и пятью голевыми передачами.

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