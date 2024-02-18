Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо назвал своих главных кумиров среди оборонительных футболистов. Уругваец назвал фамилии трёх легенд, которые завершили карьеру, но в списке также оказался один действующий игрок.

«Кумиры среди центральных защитников? У меня их много. Я могу назвать Карлеса Пуйоля, Рио Фердинанда, Херарда Пике. Среди действующих игроков – это Виргил ван Дейк», – приводит слова Араухо Barca Universal.

Напомним, с Херардом Пике уругваец ранее вместе выступал в составе «Барселоны». Испанский защитник в ноябре 2022 года объявил о завершении профессиональной карьеры.